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Nvidia dünyanın en değerli ikinci şirketi oldu

Nvidia dünyanın en değerli ikinci şirketi oldu

California merkezli çip üreticisi Nvidia'nın piyasa değeri ilk kez 3 trilyon doları geçti. Nvidia, Apple'ı geride bırakarak dünyanın en değerli ikinci şirketi oldu.

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Nvidia'nın hisse fiyatı yüzde 5,16 artarak 1.224 dolara çıktı. Hisselerindeki yükselişle Nvidia'nın piyasa değeri de ilk kez 3 trilyon dolar seviyesini aştı.

Çip üreticisinin hisse fiyatında, yılbaşından bu yana da yüzde 146'nın üzerinde artış görüldü. Şirketin hisselerindeki artışta, Nvidia'nın yapay zeka çiplerine olan talebin artması etkili oldu.

Dünyanın en değerli ikinci şirketi oldu

Nvidia, piyasa kapanışı itibarıyla 3,011 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşırken, Apple'ı geride bırakarak dünyanın en değerli ikinci şirketi oldu.

Apple hisselerinin de bugün yüzde 1'e yakın artış göstermesine rağmen şirketin piyasa değeri 3,003 trilyon dolarda kaldı.

Nvidia, şubatta önce Amazon'u, daha sonra da Alphabet'i geçerek piyasa değeri açısından dünyanın en büyük 3. şirketi olmuştu.

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