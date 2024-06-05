BIST 10.351
DOLAR 32,30
EURO 35,16
ALTIN 2.445,96
HABER /  DÜNYA

İsrail Savunma Bakanı: Hamas'la müzakereler sadece ateş altında yürütülecek

İsrail Savunma Bakanı: Hamas'la müzakereler sadece ateş altında yürütülecek

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas ile esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerinin "sadece ateş altında yürütüleceğini" söyledi.

Abone ol

The Times of Israel'in haberine göre, Gallant, bir savaş uçağıyla Gazze Şeridi ve İsrail'in kuzey sınırı üzerinde yaptığı uçuşun ardından açıklamalarda bulundu.

Müzakere görüşmelerine rağmen "Hamas'a yönelik saldırıların" süreceği mesajı veren Gallant, "(Saldırılara) Devam edip düşmanı yıpratacağımız bir süreçten geçiyoruz. Hamas terör örgütüyle yapılacak her türlü müzakere ancak ateş altında yürütülecektir" ifadelerini kullandı.

Mısır'da yayın yapan "El-Kahire el-İhbariye" televizyonunun ismini açıklamadığı Mısırlı kaynaklar, Katar'ın başkenti Doha'nın, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakerelerinin yeniden başlatılmasına yönelik mekanizmaları görüşmek üzere Mısır, Katar ve ABD'nin katılımıyla düzenlenecek toplantıya ev sahipliği yapacağını belirtmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakkari açıklaması: Terörle siyaset yan yana olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakkari açıklaması: Terörle siyaset yan yana olmaz
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu
Yargıtay, hamile kadını öldüren kişiye verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasını onadı
Yargıtay, hamile kadını öldüren kişiye verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasını onadı
Özgür Özel'den Erdoğan'ın CHP'ye iade-i ziyaretiyle ilgili açıklama
Özgür Özel'den Erdoğan'ın CHP'ye iade-i ziyaretiyle ilgili açıklama
NYT: İsrail yanlısı içerikleri yaymak için sahte hesapları fonladı
NYT: İsrail yanlısı içerikleri yaymak için sahte hesapları fonladı
Galatasaray'da yeni dönem başlıyor transferler Dursun Özbek'e emanet
Galatasaray'da yeni dönem başlıyor transferler Dursun Özbek'e emanet
Mehmet Şimşek: Kripto ve hissede kazanca dayalı vergi öngörmüyoruz
Mehmet Şimşek: Kripto ve hissede kazanca dayalı vergi öngörmüyoruz
Beşiktaş'tan Trabzonspor'u kızdıracak Onuachu hamlesi!
Beşiktaş'tan Trabzonspor'u kızdıracak Onuachu hamlesi!
Meral Akşener - Recep Tayyip Erdoğan görüşmesi sona erdi
Meral Akşener - Recep Tayyip Erdoğan görüşmesi sona erdi
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına Ekrem İmamoğlu seçildi
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına Ekrem İmamoğlu seçildi
Fransa'da sanatçılar ve fenomenler Macron'a seslendi : Filistin'i tanı!
Fransa'da sanatçılar ve fenomenler Macron'a seslendi : Filistin'i tanı!
Asgari ücret artarsa enflasyon yükselir mi? Ekonomist Mahfi Eğilmez yanıtladı
Asgari ücret artarsa enflasyon yükselir mi? Ekonomist Mahfi Eğilmez yanıtladı