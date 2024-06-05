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Galatasaray'da yeni dönem başlıyor transferler Dursun Özbek'e emanet

Galatasaray'da yeni dönem başlıyor transferler Dursun Özbek'e emanet

Galatasaray'da Erden Timur'un görevinden ayrılmasının ardından transfer operasyonunu yönetecek isim belli oldu.

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Galatasaray'da başkanlık görevine yeniden seçilen Dursun Özbek, yeni dönemde transferin başında bizzat yer alacak.

Sarı-kırmızılı takımda ikinci dönemini 2022-2024 yılları arasında yaşayan Dursun Özbek, bu dönemde transferi Erden Timur'a emanet etmiş ve transferin birçoğunda Timur yer almıştı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Erden Timur'un vedası sonrası transferleri kendisi yapmak istiyor.

Transfer operasyonunun başında Dursun Özbek olacak

Galatasaray'da yeni dönemde Cenk Ergün yeniden aktif bir rol alacak, Fatih Demireli ve Ayhan Akman ise scout ekibinde görev yapacak.

Sportif AŞ Başkanvekili olarak Erden Timur'un yerine İbrahim Hatipoğlu ve Maruf Güneş yer alacak. Erden Timur'un rolünün direkt olarak İbrahim Hatipoğlu'na geçip geçmeyeceği belirsiz ancak futbolda transfer operasyonlarının başında Dursun Özbek olacak.

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