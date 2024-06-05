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Beşiktaş'tan Trabzonspor'u kızdıracak Onuachu hamlesi!

Beşiktaş'tan Trabzonspor'u kızdıracak Onuachu hamlesi!

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Kara Kartal'ın Trabzonspor'da gösterdiği performansla kendini kanıtlayan Onuachu'yu listesine aldığı öne sürüldü.

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Teknik direktör belirsizliğini çözememesine rağmen transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir iddia ortaya atıldı.

Siyah-Beyazlılar, geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Trabzonspor'da çok etkileyici bir performans ortaya koyan Nijeryalı golcü Paul Onuachu'y gündemine aldı.

BONSERVİSİ EL YAKTI

Sabah'ta yer alan habere göre; Beşiktaş yönetimi, Southampton ile temasa geçerek Njieryalı yıldızın satın alma şartlarını sordu. Ancak İngilizlerin Onuachu için kapıyı 15 milyon Euro'dan açmasının ardından siyah-beyazlı idareciler transferde şimdilik geri adım attı.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR İSTERSE BİR DAHA GÖRÜŞÜLECEK

Beşiktaş'ın teknik direktörünün belirlenmesi sonrasında İngiliz kulübüyle bir kez daha görüşerek pazarlık yapabileceği de belirtiliyor.

Trabzonspor formasıyla geçen sezon 26 maçta 17 gol ve 4 asistlik istatistiklere ulaşan 30 yaşındaki Onuachu'nun Southampton ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor..

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