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Ak Yatırım, Altın Boğa Ödülleri'nde 2 ödülün sahibi oldu

Ak Yatırım, Altın Boğa Ödülleri'nde 2 ödülün sahibi oldu

Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş: "Bu ödüller, yalnızca bizim değil, aynı zamanda bu yolu birlikte yürüdüğümüz müşterilerimizin de başarısıdır" dedi

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Ak Yatırım, Altın Boğa Ödülleri'nde iki ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ak Yatırım, saklama faaliyeti kategorisinde 'Yerli Yatırımcı Saklama Bakiyesi Lideri' ödülünü alırken, kurumsal finansman işlemleri kategorisinde 'Özel Sektör Borçlanma Aracı İhracına Aracılık Lideri' ödülüne layık görüldü.

Ödül törenine, Ak Yatırım adına Risk Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Ulak ve Kurumsal Finansmandan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kemal Atasoy katıldı.

Açıklamada, törende yaptığı konuşmasına yer verilen Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, şirketin müşteri memnuniyeti ve başarıyı öncelikli hedef haline getirdiğini aktardı.

Sermaye piyasalarının gelişimine katkı sağlamak ve yatırımcılara doğru öneriler sunmak amacıyla çok çalıştıklarını ifade eden Erdoğmuş,'Bu ödüller, yalnızca bizim değil, aynı zamanda bu yolu birlikte yürüdüğümüz müşterilerimizin de başarısıdır.'dedi.


Erdoğmuş, ödüllerin bir motivasyon ve sorumluluk kaynağı olduğunu vurgulayarak,'Ak Yatırım olarak, müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğimize olan inancım sonsuz. Bu başarıya ulaşmamızda emeği geçen tüm Ak Yatırım ailesine teşekkür ederim.' değerlendirmesinde bulundu.

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