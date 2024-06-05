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Bakırköy'de bir kişinin 7 milyon lira değerinde ziynet eşyasını dolandıran zanlı tutuklandı

Bakırköy'de bir kişinin 7 milyon lira değerinde ziynet eşyasını dolandıran zanlı tutuklandı

Bakırköy’de, kendisini telefonda kamu çalışanı olarak tanıttığı kişinin 7 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını aldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, 14 Mayıs'ta Z.D'nin, telefonda kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldığını bildirmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu şüpheli B.N.T'nin, telefon üzerinden ulaştığı Z.D'nin söylediği adrese getirdiği 7 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını aldığı belirlendi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalanan B.N.T, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

B.N.T'nin aldığı ziynet eşyalarının bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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