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Otokoç Otomotiv arazi tipi GES yatırımıyla geleceğin enerjisini üretiyor

Otokoç Otomotiv arazi tipi GES yatırımıyla geleceğin enerjisini üretiyor

Otokoç Otomotiv, Niğde'de hayata geçirilen yıllık 17,4 gigavatsaat üretim kapasiteli GES (Güneş Enerji Santrali) projesi yatırımı ile sıfır karbonlu elektrik tüketiyor

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Otokoç Otomotiv, Niğde'de hayata geçirilen yıllık 17,4 gigavatsaat üretim kapasiteli GES (Güneş Enerji Santrali) projesi yatırımı ile sıfır karbonlu elektrik tüketiyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Otokoç Otomotiv, Koç Holding’in 2050 karbon nötr olma hedefiyle yürüttüğü Karbon Dönüşüm Programı kapsamında, iklim değişikliğiyle mücadele ve karbon emisyonlarının azaltılması için faaliyetlerine devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokoç Otomotiv Lideri İnan Ekici, insanı, toplumu, çevreyi ve dünyayı önemseyen bir şirket olduklarını, sürdürülebilirliği ana işleri olarak konumlandırarak stratejilerinde önceliklendirdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

'GES yatırımı ile yılık 17,4 gigavatsaat elektrik enerjisi üreterek toplamda yıllık 19,4 gigavatsaat elektrik enerjisi sağlayabilen yani Otokoç Otomotiv'in Türkiye'deki lokasyonlarının tamamının ihtiyacı olan elektriği güneş enerjisinden sağlayabilen kapasiteye ulaştık. Aynı zamanda gerçekleştirdiğimiz bu yatırımlar ile yıllık 8 bin 411 tonluk karbon salımının önüne geçiyoruz. Koç Topluluğu şirketleri arasında faaliyete geçen ilk arazi tipi GES tesisi olma özelliği taşıyan bu projede tüm süreçlerin koordinasyonunu sağlayan iş ortağımız EntekSENSWe ve yerli güneş panellerimizin üretimini gerçekleştiren Arçelik'e çok teşekkür ederiz.'

Manisa'da yeni bir GES arazisi kurulumunu 3 topluluk şirketleri ile gerçekleştireceklerini aktaran İnan, 'Koç Holding'in 2050'de karbon nötr olma hedefi doğrultusunda şirketimize düşen sorumlulukların bilincinde olarak düşük karbon ekonomisine geçişe yönelik tüm faaliyetlerimizi artırarak devam etmeyi hedefliyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

İnan, iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları kapsamında Otokoç Antalya'da yıllık 550 megavatsaat, Otokoç Adana'da yıllık 1050 megavatsaat ve Otokoç İnönü'de yıllık 371 megavatsaat elektrik üretim kapasiteli çatı GES projelerini devreye aldıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

'Otokoç Otomotiv olarak dünyaya karşı sorumluluklarımızın bilinciyle çalışma arkadaşlarımızı, iş ortaklarımızı ve müşterilerimizi odağımıza alarak içinde bulunduğumuz toplumun ihtiyaçlarını da gözeterek tüm paydaşlarımızla birlikte sürdürülebilir değer yaratmak için 'Yolumuz Geleceğe' diyoruz. Sürdürülebilirliği stratejilerimizin temeline yerleştirirken kurumsal anlamda bütüncül bir şekilde ele alınması ve performansın takip edilmesi amacıyla kurduğumuz Sürdürülebilirlik Komitesi, iç ve dış tüm paydaşlarımız için çalışmalar organize ediyor. Bu yıl yayınlayacağımız ilk sürdürülebilirlik raporumuzun hazırlıklarına devam ediyoruz.'

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