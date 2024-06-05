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Mehmet Şimşek: Kripto ve hissede kazanca dayalı vergi öngörmüyoruz

Mehmet Şimşek: Kripto ve hissede kazanca dayalı vergi öngörmüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borsa ve kripto paralarda vergi çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto varlıklar ve hisse senedinde kazanca dayalı vergilendirme öngörmediklerini söyledi.

Bloomberg’e açıklama yapan Şimşek, "Hedefimiz vergide adalet ve etkinliği sağlamak vergilendirilmemiş hiçbir alan bırakmamaktır. Bu çerçevede üzerinde çalıştığımız vergi paketiyle ilgili bu aşamada söyleyeceğimiz tek şey; kripto varlıklar ve hisse senedinde kazanca dayalı bir vergi öngörmüyoruz" dedi.

Şimşek, "Çok sınırlı bir işlem vergisi gündemimizde" ifadelerini kullandı.

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