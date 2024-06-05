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Özgür Özel'den Erdoğan'ın CHP'ye iade-i ziyaretiyle ilgili açıklama

Özgür Özel'den Erdoğan'ın CHP'ye iade-i ziyaretiyle ilgili açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gelecek hafta içinde bir araya geleceklerini söyledi.

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Siyasette gündem hareketliliğini koruyor. AK Parti ve CHP arasında 8 yıl sonra yapılan görüşme sonrası başlayan yumuşama dönemi sürüyor..

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti'ye yaptığı ziyaret sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan da iade-i ziyaret yapacağını duyurmuştu.

Konuyla ilgili Özgür Özel'den yeni bir açıklama geldi.

"Önümüzdeki hafta görüşeceğiz"

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı ziyareti sonrası açıklama yapan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gelecek hafta bir araya geleceklerini söyledi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gelecek hafta görüşeceğiz. Günü ve saati yarın belli olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bayram öncesi demişti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kurban bayramı öncesi CHP'ye iade-i ziyarette bulunacağını açıklamıştı.

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