Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu

Beşiktaş, Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar bir yıl opsiyonlu olarak anlaşmaya vardı. Van Bronckhorst, Feyenoord, Guangzhou R&F ve Rangers gibi takımlarda çalışmış ve futbolculuk kariyerinde Arsenal ile Barcelona'da oynamıştı.

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Beşiktaş bir süredir devam eden teknik direktör arayışlarına son noktayı koydu.

Siyah-beyazlı kulüp, Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'la anlaştı.

KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Giovanni van Bronckhorst ile bugün 2025-2026 sezonu sonuna kadar ve 2026-2027 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Teknik direktörlük kariyerine altyapısında yetiştiği Feyenoord'da başlayan Giovanni van Bronckhorst, 2015-2019 yılları arasında görev yaptığı Rotterdam ekibinde 1 Eredivisie şampiyonluğu, 2 Hollanda Kupası ve 2 Hollanda Süper Kupası kazandı.

2020 senesinde Çin takımlarından Guangzhou R&F takımında görev yapan Hollandalı son olarak İskoç ekibi Rangers'ı çalıştırdı. 1 İskoçya Kupası kazandığı Rangers'ta UEFA Avrupa Ligi zaferinin kıyısından dönen ve finalde kupayı Eintracht Frankfurt'a penaltılarda kaptıran Van Bronckhorst, Kasım 2022'den bu yana takım çalıştırmıyor.

Futbolculuk yıllarında ülkesinin önemli isimlerinden biri olan eski sol bek özellikle Arsenal ve Barcelona yıllarıyla hatırlanıyor.