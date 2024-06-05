BIST 10.351
DOLAR 32,31
EURO 35,14
ALTIN 2.442,73
HABER /  GÜNCEL

Yargıtay, hamile kadını öldüren kişiye verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasını onadı

Yargıtay, hamile kadını öldüren kişiye verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasını onadı

Yargıtay 1.Ceza Dairesi, İzmir'in Konak ilçesinde birlikte yaşadığı 17 yaşındaki hamile Sezen Ünlü'yü bıçakla öldüren Anıl Yolum'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Abone ol

Yargıtay 1.Ceza Dairesi, sanık avukatlarının temyiz talebi üzerine dosyayı inceledi.

Heyet, ileri sürülen iddia ve savunmaların, toplanan delillerle gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, hükme esas alınan ve reddedilen delillerin açıkça gösterildiğini belirtti.

Daire, kararında şu ifadelere yer verdi:

"Vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, alınan raporların yeterli ve hüküm kurmaya elverişli olduğu, maktulden sanığa yönelen ve haksız tahrik oluşturan söz ya da eylemin olmadığının anlaşıldığı, takdiri indirimin mahkemenin takdir yetkisi kapsamında, yasal, yerinde ve yeterli gerekçelerle uygulanmamasına karar verildiği anlaşıldığından, sanık müdafilerinin temyiz sebeplerinin incelenmesinde hukuka aykırılık bulunmamıştır."

Heyet, oy birliğiyle temyiz istemlerinin esastan reddi ile hükmün onanmasına karar verdi.

Olay
İzmir'in Konak ilçesinde 27 Mart 2021'de birlikte yaşadığı Anıl Yolum tarafından bıçaklanan 17 yaşındaki hamile Sezen Ünlü hayatını kaybetmiş, tutuklanan Anıl Yolum hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 7 Haziran 2022'deki duruşmada, sanığın "çocuğa ve gebe kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

Sanık avukatlarının itirazı üzerine dosya istinafa gönderilmiş, istinaf mahkemesince de itirazlar reddedilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Özgür Özel'den Erdoğan'ın CHP'ye iade-i ziyaretiyle ilgili açıklama
Özgür Özel'den Erdoğan'ın CHP'ye iade-i ziyaretiyle ilgili açıklama
NYT: İsrail yanlısı içerikleri yaymak için sahte hesapları fonladı
NYT: İsrail yanlısı içerikleri yaymak için sahte hesapları fonladı
Galatasaray'da yeni dönem başlıyor transferler Dursun Özbek'e emanet
Galatasaray'da yeni dönem başlıyor transferler Dursun Özbek'e emanet
Mehmet Şimşek: Kripto ve hissede kazanca dayalı vergi öngörmüyoruz
Mehmet Şimşek: Kripto ve hissede kazanca dayalı vergi öngörmüyoruz
Beşiktaş'tan Trabzonspor'u kızdıracak Onuachu hamlesi!
Beşiktaş'tan Trabzonspor'u kızdıracak Onuachu hamlesi!
Meral Akşener - Recep Tayyip Erdoğan görüşmesi sona erdi
Meral Akşener - Recep Tayyip Erdoğan görüşmesi sona erdi
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına Ekrem İmamoğlu seçildi
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına Ekrem İmamoğlu seçildi
Fransa'da sanatçılar ve fenomenler Macron'a seslendi : Filistin'i tanı!
Fransa'da sanatçılar ve fenomenler Macron'a seslendi : Filistin'i tanı!
Asgari ücret artarsa enflasyon yükselir mi? Ekonomist Mahfi Eğilmez yanıtladı
Asgari ücret artarsa enflasyon yükselir mi? Ekonomist Mahfi Eğilmez yanıtladı
Aydın'da yüzme havuzunun makine dairesinde patlama: 2 işçi yaralı
Aydın'da yüzme havuzunun makine dairesinde patlama: 2 işçi yaralı
Otokoç Otomotiv arazi tipi GES yatırımıyla geleceğin enerjisini üretiyor
Otokoç Otomotiv arazi tipi GES yatırımıyla geleceğin enerjisini üretiyor
Ak Yatırım, Altın Boğa Ödülleri'nde 2 ödülün sahibi oldu
Ak Yatırım, Altın Boğa Ödülleri'nde 2 ödülün sahibi oldu