Canlı yayında dehşet anları! Baba, kızını herkesin içinde dövdü

Star TV'de yayınlanan "Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak" programında skandal görüntüler canlı yayınlandı. Bir baba, stüdyoda bulunan kızına şiddet uyguladı.

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Zahide Yetiş'in programında canlı yayında skandal anlar yaşandı. Bir baba, bağırarak kızının üstüne yürüdü ve tokat attı. O anlar saniye saniye ekranlara geldi.

Star TV ekranlarında yayınlanan Zahide Yetiş ile 'Yeniden Başlasak' programında skandal bir olay meydana geldi. Programa konuk olan baba, önce paravanın arkasındaki adamın üstüne yürüyüp tepki gösterdi. Sonrasında stüdyo ekibinin dahil olmasıyla baba yeniden yerine getirildi.

Ardından oturduğu yerden tekrar küfürler savurmaya başlayan baba, bu kez kızına doğru yönelip tokat attı. Yaşanan bu olaya Zahide Yetiş tepki gösterirken, babanın stüdyodan çıkarılmasını istedi.