BIST 10.351
DOLAR 32,28
EURO 35,14
ALTIN 2.445,65
HABER /  DÜNYA

ABD Dışişleri Bakanlığı: Gazeteciler Gazze'nin içinde görevlerini yapabilmeli

ABD Dışişleri Bakanlığı: Gazeteciler Gazze'nin içinde görevlerini yapabilmeli

ABD Dışişleri Bakanlığı, uluslararası gazetecilerin Gazze'de yaşananları tüm dünyaya aktarabilmek için Gazze'nin içinde görevlerini yapabilmeleri ve İsrail'in basın mensuplarına izin vermesi gerektiğini belirtti.

Abone ol

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde, Gazze'deki son durumu ve İsrail'in basın mensuplarına yönelik kısıtlamalarını değerlendirdi.

Miller, İsrail'in neden gazetecilerin Gazze Şeridi'nde görev yapmasını engellediği ve ABD'nin buna karşı ne yaptığıyla ilgili bir soru üzerine, ABD yönetimi olarak gazetecilerin Gazze'de güven içinde görevlerini yapabilmeleri gerektiğini düşündüklerini ve İsrail'e de bu konuyu birçok kez dile getirdiklerini söyledi.

Sözcü, "Gazetecilerin Gazze'nin içinde görev yapabilmeleri gerektiğini İsrailli üst düzey yetkililer nezdinde dile getirdik. Elbette güvenlik endişeleri var. Askeri operasyonları tehlikeye atmadan onların çalışabilmelerini sağlayacak kabiliyete sahip olmalısınız. (Gazze çevresinde) Görev yapan gazetecilerin görev yapmalarını destekliyoruz ve onlara Gazze içinde de izin verilmesi gerektiğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Miller, Gazze dahil dünyanın her yerinde görev yapan basın mensuplarının görevlerini güven içinde yapabilmesi gerektiğini ve bu faaliyetlerin kamuoyunun haber alabilmesi için çok değerli olduğunu kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
PKK'lı terörist hudut karakoluna teslim oldu
PKK'lı terörist hudut karakoluna teslim oldu
Tunceli'de feribottan atlayan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Tunceli'de feribottan atlayan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Heniyye: Gazze'de savaşı durduracak her anlaşmaya karşı olumluyuz
Heniyye: Gazze'de savaşı durduracak her anlaşmaya karşı olumluyuz
Konyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu!
Konyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu!
Boeing'in Starliner mekiği ilk kez uzaya fırlatıldı
Boeing'in Starliner mekiği ilk kez uzaya fırlatıldı
İsrail Savunma Bakanı: Hamas'la müzakereler sadece ateş altında yürütülecek
İsrail Savunma Bakanı: Hamas'la müzakereler sadece ateş altında yürütülecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakkari açıklaması: Terörle siyaset yan yana olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakkari açıklaması: Terörle siyaset yan yana olmaz
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu
Yargıtay, hamile kadını öldüren kişiye verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasını onadı
Yargıtay, hamile kadını öldüren kişiye verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasını onadı
Özgür Özel'den Erdoğan'ın CHP'ye iade-i ziyaretiyle ilgili açıklama
Özgür Özel'den Erdoğan'ın CHP'ye iade-i ziyaretiyle ilgili açıklama
NYT: İsrail yanlısı içerikleri yaymak için sahte hesapları fonladı
NYT: İsrail yanlısı içerikleri yaymak için sahte hesapları fonladı
Galatasaray'da yeni dönem başlıyor transferler Dursun Özbek'e emanet
Galatasaray'da yeni dönem başlıyor transferler Dursun Özbek'e emanet