Çanakkale'de panik yaratan deprem!

Ege Denizi'nde gerçekleşen ve Çanakkale'de de hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 3,9 olarak duyurdu.Abone ol
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 21.42'de meydana gelen depremin derinliği ise 12.88 km olarak belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 5, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [39.60 km] Gökçeada (Çanakkale)
Tarih:2024-06-05
Saat:21:42:52 TSİ
Enlem:39.77722 N
Boylam:25.59944 E
Derinlik:12.88 km
Detay:https://t.co/f8L5C6I9KK@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi