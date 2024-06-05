Çanakkale'de panik yaratan deprem!

Ege Denizi'nde gerçekleşen ve Çanakkale'de de hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 3,9 olarak duyurdu.

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AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 21.42'de meydana gelen depremin derinliği ise 12.88 km olarak belirtildi.