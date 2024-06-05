BIST 10.351
DOLAR 32,21
EURO 35,06
ALTIN 2.439,06
HABER /  GÜNCEL

Çanakkale'de panik yaratan deprem!

Çanakkale'de panik yaratan deprem!

Ege Denizi'nde gerçekleşen ve Çanakkale'de de hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 3,9 olarak duyurdu.

Abone ol

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 21.42'de meydana gelen depremin derinliği ise 12.88 km olarak belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Putin'den sert tehdit: Hassas hedeflerini vurma hakkımız var
Putin'den sert tehdit: Hassas hedeflerini vurma hakkımız var
Canlı yayında dehşet anları! Baba, kızını herkesin içinde dövdü
Canlı yayında dehşet anları! Baba, kızını herkesin içinde dövdü
ABD Dışişleri Bakanlığı: Gazeteciler Gazze'nin içinde görevlerini yapabilmeli
ABD Dışişleri Bakanlığı: Gazeteciler Gazze'nin içinde görevlerini yapabilmeli
PKK'lı terörist hudut karakoluna teslim oldu
PKK'lı terörist hudut karakoluna teslim oldu
Tunceli'de feribottan atlayan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Tunceli'de feribottan atlayan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Heniyye: Gazze'de savaşı durduracak her anlaşmaya karşı olumluyuz
Heniyye: Gazze'de savaşı durduracak her anlaşmaya karşı olumluyuz
Konyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu!
Konyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu!
Boeing'in Starliner mekiği ilk kez uzaya fırlatıldı
Boeing'in Starliner mekiği ilk kez uzaya fırlatıldı
İsrail Savunma Bakanı: Hamas'la müzakereler sadece ateş altında yürütülecek
İsrail Savunma Bakanı: Hamas'la müzakereler sadece ateş altında yürütülecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakkari açıklaması: Terörle siyaset yan yana olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakkari açıklaması: Terörle siyaset yan yana olmaz
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu
Yargıtay, hamile kadını öldüren kişiye verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasını onadı
Yargıtay, hamile kadını öldüren kişiye verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasını onadı