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Putin'den sert tehdit: Hassas hedeflerini vurma hakkımız var

Putin'den sert tehdit: Hassas hedeflerini vurma hakkımız var

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Rusya, Ukrayna’ya silah sağlayan ülkelerin hassas hedeflerini vuracak bölgelere uzun menzilli silah gönderme hakkına sahip"

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'taki ekonomik forumda uluslararası ajansların editörlerinin sorularını yanıtladı. 

Ukrayna'da süren savaşa ilişkin Putin, "Rusya, Ukrayna’ya silah sağlayan ülkelerin hassas hedeflerini vuracak bölgelere uzun menzilli silah gönderme hakkına sahip" dedi.

Putin, Gazze'deki son duruma ilişkin de açıklamalarda bulundu. 

"Gazze'deki durumu ABD'nin başarısızlığının sonucu olarak değerlendiriyoruz" diyen Putin, "Filistin Devleti kurulmadan bölgede barış olmaz" dedi.

Sözlerini sürdüren Putin, "Şu anda Gazze’de olanlar savaşa benzemiyor, bu sivil nüfusun tümden yok edilmesine benziyor" diye konuştu. 

Öte yandan Putin, "Erdoğan, İsrail ile Filistinliler arasındaki çatışmayı çözmeye çabalıyor" dedi.

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