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Depoları doldurmak için bekleyin! Benzine ve motorine indirim geliyor, güncel akaryakıt fiyatları

Depoları doldurmak için bekleyin! Benzine ve motorine indirim geliyor, güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanma ile birlikte benzin ve motorin fiyatlarında değişim sürüyor. Depoları doldurmak için bekleyin bu gece hem benzine hem de motorine indirim bekleniyor.

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Akaryakıt fiyatlarında düşüş bekleniyor, tabelalar değişecek. Sözcü'de yer alan habere göre benzinde 1,35 TL civarı, motorinde ise 1 TL civarında indirime gidilecek.

İndirimli fiyatlar yarın gece yarısından itibaren geçerli olacak. 

İndirimle birlikte ne kadar olacak?

İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 40.09 TL'ye, Ankara'da 41.06 TL'ye, İzmir'de 41.31 TL'ye gerileyecek.

İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 39.44 TL'ye, Ankara'da 40.42 TL'ye, İzmir'de 40.76 TL'ye gerileyecek.

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