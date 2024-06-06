Bartın'da refüje çarpan motosikletli genç hayatını kaybetti

Bartın'da meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti.Abone ol
Zonguldak'tan Bartın yönüne 74 AAZ 988 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan Emircan Mazak (17), Geçen köyü mevkisinde kontrolünü kaybederek refüje çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çarpmanın etkisiyle yola savrulan Mazak'ın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaza mahalline gelen gencin yakınları sinir krizleri geçirdi. Mazak'ın bir aydır motokurye olarak çalıştığı öğrenildi.
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