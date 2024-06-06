Gözler bayram sonrasında! Talat Atilla'dan bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan iki sürpriz gelişmeye imza atacak

Bugün kaleme aldığı yazısında Ankara kulislerinden aldığı bilgileri paylaşan Talat Atilla, bayramda ve sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki sürpriz gelişmeye imza atacağını belirtti.

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Talat Atilla, Ankara kulislerinden aldığı bilgileri aktardı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine değişimine gideceğini ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş'a randevu vereceğini iddia etti. İşte Atilla'nın kaleme aldığı yazısının 'Erdoğan'dan iki sürpriz!' başlıklı bölümü:



Milattan önce 500'lü yıllarda yaşamış ünlü çinli komutan- filozof Sun Tzu'nun "Savaşanlar hep cepheden kapışır ama sürpriz manevralar zaferi tayin eder." sözlerindeki gibi.

Sürpriz yapmayı seven Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bayram ve bayram sonrasında iki sürpriz gelişmeye imza atacağı öne sürülüyor.

Ankara kulislerinden aldığım bilgilere göre Erdoğan'ın bayramda kabine değişimine gideceği ve 4-5 civarında Bakanı görevden alacağı konuşuluyor.

Erdoğan'ın bayramdan sonra yapacağı ikinci sürpriz de İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a randevu vereceği yönünde. Az kaldı. Bayram ve sonrası hareketli geçecek gibi görünüyor.