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Şark tipi tütün ve tütün tozu ithalatı yasaklandı

Şark tipi tütün ve tütün tozu ithalatı yasaklandı

Türk çiftçisinin korunması amacıyla, yurt içinden temininde de bugüne kadar sıkıntı yaşanmayan "şark tipi tütün ve tütün tozu" ithalatına yasak getirildi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik , Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, mevcut mevzuattaki "işlenmiş tütün" tanımı güncellenirken, "işleme tesisi" ile "teminat" tanımları yapıldı. Ayrıca işleme tesislerinin, kurulum, üretim, proje tadilatı ve devir işlemlerinde görev yapacak teknik heyette kimlerin görev alabileceği belirlenerek tanımlara eklendi.

Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun'da yapılan değişiklikler doğrultusunda, sektörde yer alan alıcı firmalardan teminat ve borçsuzluk belgesi istenmesi hususları yönetmeliğe dercedildi.

Kanunda 2020 yılında yapılan değişiklikle, tütün mamulü üreticilerinin bir takvim yılı içinde yurt içi piyasaya arz amacıyla ürettikleri ve ithal ettikleri sigara, nargilelik tütün mamulü, sarmalık kıyılmış tütün mamulü ve pipoluk tütün mamulü kategorilerinde kullandıkları toplam tütünün, kategori bazında en az yüzde 30'unun Türkiye'de üretilen tütün olması zorunluluğu getirilmişti. Yeni düzenlemeyle, "yurt dışına gönderilerek orada değişik işlemlerden geçirilen bundan dolayı hangi tütünden elde edildikleri belirlenemeyecek düzeyde şekli ve nitelikleri değiştirilen" tütünlerin, belirtilen zorunluluk kapsamında kullanılan tütün mahiyetinde kabul edilmeyeceği, bu ürünlerin "standart harman bileşeni" olarak değerlendirileceği hüküm altına alındı.

Dünyanın önde gelen "şark tipi tütün" üreticisi ve ihracatçısı olan Türk çiftçisinin korunması ve ülke kaynaklarının değerlendirilmesi amacıyla, Türkiye'de üretilen şark tipi tütünün kullanım oranlarının artırılmasına yönelik olarak, yurt içinden temininde bugüne kadar sıkıntı yaşanmayan şark tipi tütün ve tütün tozu ithalatının yapılamayacağı hükme bağlandı. Numune olarak ithal edilecek bir takvim yılında toplamı 100 kilogramı aşmayan şark tipi tütünler ile yaprak olarak işlenecek tütünler dışında, şark tipi tütün ve tütün tozu ithalatı yapılamayacak.

Sözleşmeli üretimle ilgili mevzuata uyum kapsamında düzenleme yapılırken, yönetmelikteki uygunluk belgesi bedelleriyle ilgili düzenlemeler anlaşılır ve uygulanabilir olacak şekilde revize edilerek tek maddede toplandı.

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