İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: Dünya çapında itibar kaybı

İBB Başkanı İmamoğlu, DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınarak yerine kayyum atanmasına ilişkin "Dünya çapında itibar kaybı. Dünyanın bütün olimpiyat komite başkanları temsilcilerine sunum yapacağım. Avrupa'nın bütün ülkeleri orada, komite başkanları orada. Onlar bile bu durumu bize soruyorlar. Bu hoş bir durum değil." dedi. İmamoğlu, şu anki sürecin kötüye gittiğini ifade etti.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı seçilmesinin ardından belediyeler binasını ziyaret etti. Ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıylayan İmamoğlu, DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınarak yerine kayyum atanmasıyla ilgili konuştu. Yaşanan durumu "Dünya çapında itibar kaybı." olarak değerlendiren İmamoğlu, "Yarın dünyanın bütün olimpiyat komite başkanları temsilcilerine sunum yapacağım. Avrupa'nın bütün ülkeleri orada, komite başkanları orada. Onlar bile bu durumu bize soruyorlar. Bu hoş bir durum değil." dedi.

İmamoğlu, "Hukuk, yargı, Anayasa, kanunlar her şey Ekrem'e göre ne ise Hakkari Belediye Başkanına da öyle, Gaziantep Belediye Başkanına neyse İzmir Belediye Başkanı'na da öyle, Trabzon Belediye Başkanı'na neyse Mersin Belediye Başkanı'na da aynı olmak zorunda. Bunu sağladığımız gün gerçekten herkes kurumlarına da hukukuna da yargı sistemine de Anayasal zemine de güven duyar. Verimli yegane talebim budur. Şu andaki süreç de kötü gidiyor nokta." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu şöyle konuştu:

"Aslında bir nezaket buluşması. Sonuçta resmi süreç devam ediyor. Belediyeler Birliği binamızı ziyaret ettim. Çünkü daha önce gelmemiştim açıkçası. Bir davet de almamıştım. Benim bir programım da olmamıştı. Ama geldim. Zaten binayı çok beğenerek yıllardır takip ediyorum sadece belediyeler birliği döneminden değil. Şekerbank döneminden ödüllü bir bina olarak bildiğim özel bir bina. Yapının içini görmek istedim. Ki bu işin en başında kurum olarak kazandırılmış Türkiye Belediyeler Birliği'ne o dönemde de emeği geçenlere teşekkür ederiz. Hızlıca kurumsal yapısının analizini yapıp önümüze bakacağız inşallah. Güzel hizmetler üretme konusundaki karar birliğimizi ve gönül birliğimizi paylaştık encümendeki arkadaşlarımızla. İnşallah çok güzel olur.

Meclis'e de tam kapı komşusu gibi. Yoğun bir bina olacağını düşünüyorum. Halkla ilişkileri, kurumlarla ilişkileri, belediye yönetimleriyle başkanlar ayrım yapmaksızın hatta daha kapsayıcı toplantıları da burada yaparak ve davetleri daha da ısrarlı yerine getirerek buranın kim gelirse gelsin Türkiye'deki bütün yerel yönetimlere ait olduğunu hissettiren çok özel bir çalışmayı sürdürüyor olacağız. Komşuluğumuzda da iyi bir diyaloğu inşallah sağlarız Türkiye yerel yönetimlerin daha çok gelişmesi adına."