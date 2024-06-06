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ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: "F-16 satışında önemli adım..."

ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: "F-16 satışında önemli adım..."

ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Askeri İşler Birimi, merak uyandıran bir açıklamaya imza atarak, Türkiye'ye "en gelişmiş" F-16 savaş uçağı satışında önemli bir adım atıldığını duyurdu. 

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Türkiye ile ABD arasında uzun süredir devam eden F-16 savaş uçağı alımına ilişkin dikkat çekici bir gelişme yaşandı. ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Askeri İşler Birimi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Türkiye'ye yenilenmiş "F-16 Blok 70" serisi savaş uçaklarının satışında önemli bir adım atıldığını duyurdu.

Yapılan paylaşımda, "ABD, bugün Türkiye'nin yalnızca en yakın Müttefikler ve ortakların kullanımına sunulan, şimdiye kadar yapılmış en gelişmiş F-16 olan yeni 'Block 70' savaş uçaklarını satın almasında ileriye doğru büyük bir adım attığını duyurmaktan gurur duyuyor. Bu, ABD'nin Türkiye ile güvenlik ortaklığına olan kalıcı bağlılığının son örneğidir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya ilişkin Türkiye resmi kanallarından henüz bir açıklama gelmedi. 

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 26 Ocak 2024'te Türkiye’ye yönelik azami 23 milyar dolar tutarındaki "F-16 Blok 70" paketinin satışına yönelik yabancı askeri satış (FMS) bildiriminde bulunmuştu.

Bildirimi yapılan satışın gerçekleşmesi için ABD Kongresi’nin, 15 gün boyunca herhangi bir itirazda bulunmaması gerekiyordu. Söz konusu 15 günlük inceleme ve itiraz sürecinde sadece Kentucky Senatörü Rand Paul’ün Senato'ya sunduğu itiraz gündeme gelmişti.

Paul’ün sunduğu tasarı Senato Dış İlişkiler Komitesine havale edilse de, tasarıya ilişkin herhangi bir işlem yapılmayınca satışa ilişkin sürecin ilgili kurumlar arasında başlamasının önünde engel kalmamıştı.

F16
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