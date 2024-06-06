Altın fiyatları yükseliyor! Gram altın, çeyrek altın fiyatı belli oldu

Yatırımcılar altın fiyatlarını takip etmeye devam ediyor. Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 454 lira seviyesinde işlem görüyor.

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Dün, dolar kurundaki düşüşe karşın ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 2 bin 443 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından 2 bin 454 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 40 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 100 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da dün yüzde 1,2 artışla günü 2 bin 355 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışının üzerinde 2 bin 367 dolar seviyesinde seyrediyor.