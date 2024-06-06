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Altın fiyatları yükseliyor! Gram altın, çeyrek altın fiyatı belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altın fiyatları yükseliyor! Gram altın, çeyrek altın fiyatı belli oldu

Yatırımcılar altın fiyatlarını takip etmeye devam ediyor.  Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 454 lira seviyesinde işlem görüyor.

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Dün, dolar kurundaki düşüşe karşın ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü  2 bin 443 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından  2 bin 454 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 40 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 100 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da dün yüzde 1,2 artışla günü 2 bin 355 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışının üzerinde 2 bin 367 dolar seviyesinde seyrediyor.

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