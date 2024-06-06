"Filistin İçin Resmet" atölyesi eserleri Gazze için satışa çıkarılacak

Genç Aktivistler tarafından Filistin'e destek amacıyla nisan ayında başlatılan "Filistin İçin Resmet" atölyelerinde üretilen eserler, 8 Haziran'da müzayedeye çıkarılacak.

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Genç Aktivistler'in nisan ayında Filistin'e destek amacıyla başlattığı "Filistin İçin Resmet" atölyelerinde üretilen eserler, 8 Haziran'da müzayedeye çıkarılacak. Sergide yer alan eserlerin satışından elde edilecek tüm gelir, Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği aracılığıyla Gazze'ye gönderilecek.

Gönüllü gençler ve ressamların el emeği göz nuru eserleri, Başakşehir Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu'nun desteği ve Başakşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 21:00'de sergilenecek.

Sergide yer alan eserlerin satışından elde edilecek tüm gelir, Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği aracılığıyla Gazze'ye gönderilecek.

Etkinlik kapsamında düzenlenecek Gazze Dayanışma Gecesi'ne ise Abdülbaki Kömür, Mustafa Demirci, Fethullah Badem, Bilal Göregen, Grup Genç, Grup Yürüyüş, Grup Kıyam, Dursun Ali Erzincanlı, Burak Haktanır, Celal Al ve Nuray Albamya İnce katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç Aktivistler'in kurucusu Mislina Nur Badem, "Şu an tarihin en şiddetli ve en insanlık dışı saldırılarına maruz kalan Gazze için, insanlık olarak din, dil, ırk ayrımı olmaksızın hepimiz vebal altındayız. Her geçen gün, zulümleri artarak devam eden bu katiller sürüsünü iyi tanımak, bu zulmü durduruncaya kadar elimizden geleni yapmak ve Gazze'yi her daim her vesile ile gündemde tutmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Badem, bu mücadelede var olmak adına "Filistin İçin Resmet" projesini başlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Gönüllülerimiz ve ressamlarımızla Gazze, Filistin ve Kudüs temalı çizdiğimiz resimleri, hem orada yaşananları unutmamaya hem de projeden elde etiğimiz gelir ile kardeşlerimize bir nefes olmaya vesile kıldık. Programımıza teveccüh eden birbirinden değerli katılımcılarımıza, heyecanımıza ortak olan ve projemize destek veren, Başakşehir STK Platformuna, Gazze Now'daki abilerimize ve herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunarız."