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Gurbetçilerin anavatana gelişleri başladı

Gurbetçilerin anavatana gelişleri başladı

Gurbetçilerin, yaşadıkları Avrupa ülkelerinden yıllık izinlerini geçirmek üzere Türkiye'ye gelişi başladı.

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Yıllık izinleri başlayan Avrupalı Türklerden bir kısmı anavatana gelmek için yaşadıkları ülkelerden yola çıktı. Gurbetçilerin çoğu Kapıkule Sınır Kapısı'ndan olmak üzere Türkiye'ye giriş yapmaya başladı.

"Gurbetçi sezonu" olarak adlandırılan haziran-ağustos ayı aralığında geçen yıl Türkiye'ye 2 milyonun üzerinde kişi gelmişti. Bu sene gelişlerin yüzde 15 artacağı tahmin ediliyor.

Sezon nedeniyle Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Kapıkule, Hamzabeyli, Dereköy, Pazarkule ve İpsala sınır kapılarında önlemler artırıldı. Özellikle en çok giriş ve çıkış yapılan Kapıkule'de personel sayısı fazlalaştırıldı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilerin bekleme sürelerini en aza indirmek amacıyla girişte pasaport kontrol noktası 14'e yükseltildi, teknik alt yapıda bir aksaklık yaşanmaması yönünde güçlendirme çalışması yapıldı.

Gümrük sahasında geçen yıl bekleme süresi en yoğun günde bir araç için 20 ila 25 dakika arasında gerçekleşmişti. Gümrük İdaresi bu bekleme süresini bu yıl daha da aşağı çekmek hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Almanya'dan Türkiye'ye Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan Ali Zülfikar Kılıç, AA muhabirine, yıllık iznini ailesiyle Afyonkarahisar'da geçireceğini söyledi.

Kurban Bayramı'nı akrabalarıyla geçirmek için bu tarihte geldiğini ifade ederek, "Ülkemize gelince çok seviniyoruz, bayrağımızı dalgalanırken görünce çok gururlanıyoruz." dedi.

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