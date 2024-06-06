Türkiye'nin kararlı duruşu sonuç verdi! Terör örgütü YPG geri adım attı: Suriye'deki korsan seçim ertelendi
Terör örgütü PKK’nın Suriye kanadı PYD/YPG’nin Suriye’nin kuzeyinde 11 Haziran’da yapmayı planladığı yerel seçim ertelendi. Suriye'de 11 Haziran'daki seçim ağustos ayına alındı.Abone ol
PKK’nın Suriye kanadı PYD/YPG’nin Suriye’nin kuzeyinde 11 Haziran’da yapmayı planladığı yerel seçim ertelendi. Örgütten yapılan açıklamaya göre, “Seçim sürecine iştirak eden partiler ve siyasi koalisyonlar seçimlerin ertelenmesi için ÖY/YSK’ya başvuruda bulundu. Bu kapsamda, demokratik bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla seçimler Ağustos 2024’e ertelendi” denildi.
Türkiye'nin kararlı duruşu sonuç verdi
Türkiye, ilk 30 Mayıs’ta yapılması planlanan yerel seçim kararına sert tepki gösterdi. Suriye’nin kuzeyinde kurulmaya çalışılan PKK yönetiminde olacak bir devletin engellenmesi için her türlü girişim yapıldı.
Ayrıca, 2015 yılında kabul edilen BMGK’nın 2254 sayılı kararına da karşı atılan “yerel seçim” adımını PYD/YPG, ertelemek durumunda kaldı. Cezire, Deyr Ez Zor, Rakka, Tabka, Fırat, Münbiç ve Afrin’in Şehba bölgelerinde yapılması planlanan yerel seçim yoğun dış baskılardan dolayı 11 Haziran 2024’e ertelendi.
Baskı yapıldı
Türkiye itirazlarına devam etti. Gerekli diplomatik görüşmeler yapıldı. Türkiye’nin sınır güvenliği ve bölge halkının huzuru için atılması gereken her adım atıldı. Türkiye’nin son ana kadar olmaması için mücadele verdiği sözde “yerel seçim” bir kez daha ertelendi ve 11 Haziran’da yapılmama kararı alındı.
Türkiye’nin kararlı tavrını gören bölgedeki aşiret, kabile ve topluluklar da PYD/YPG’nin seçim kararını protesto etti.
Sözde 'yerel seçim' için destek göremediler
İlk boykot açıklaması Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS)’nden geldi. Suriye Kürdistan Demokrat Partisi (PDK-S) de seçimlere katılmayacağını açıkladı. Diğer siyasi yapılar da boykot kararına destek verdi.
Türkiye’nin karşı çıkması ile bölgede oluşan güç birliği uluslararası mecralarda da karşılık buldu. Sözde “seçim”e karşı bölgede başlayan protestoların artması ile ABD de tavrını belli etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, 11 Haziran'da düzenleyeceği sözde yerel seçimlere ilişkin adil, serbest ve şeffaf bir seçim ortamının bulunmadığı değerlendirmesini yaptı.
Planladıkları “yerel seçim” için ABD’nin de desteğini göremeyen PYD/YPG’de iç çatırdamalar başladı. Hiçbir destek göremeyen PYD/YPG sonunda seçimin “ertelenmesi” kararına vardı. Yapılan açıklama ile seçim Ağustos 2024’e ertelendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki göstermişti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes-2024 Tatbikatı'nda yaptığı konuşmada, örgütün Suriye'de yasadışı seçim çağrısına sert tepki göstermiş, "Türkiye, güney sınırlarının hemen ötesinde Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde bölücü örgütün bir teröristan kurmasına asla izin vermeyecektir." demişti.
Erdoğan, "Bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı bir teröristan kurma hedefiyle bölge halkı üzerindeki baskısını, tehditlerini ve gayretlerini yoğunlaştırdı. Örgüte boyun eğmeyen ve haraç vermeyen insanların öz topraklarından sürülmesinden, çocuk asker kullanımına kadar her yola başvuruyorlar. Meselenin DEAŞ ile mücadele olmadığı, doğrudan ülkemizi ve bölgemizi hedef alan sinsi bir planın adım adım uygulandığı anlaşılıyor.
-Terör örgütünün halk oylaması bahanesiyle ülkemizin ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik mütecaviz eylemlerini yakından takip ediyoruz. Daha önce de bu konudaki politikamızı çok net ortaya koyduk. Türkiye, güney sınırlarının hemen ötesinde Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde bölücü örgütün bir teröristan kurmasına asla izin vermeyecektir. Oldu bittiler karşısında daha evvel yapılması gerekiyorsa ne yapılması gerekiyorsa onu yaptık, aynı durumla karşılaşmamız halinde harekete geçmekten yine çekinmeyiz. " ifadelerini kullanmıştı.