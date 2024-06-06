Bir ilde daha toplu ulaşım öğrencilere ücretsiz oldu

Muğla'nın ardından Sakarya'da da toplu ulaşım öğrencilere ücretsiz oldu. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın seçim sözlerinden biri olan ücretsiz ve indirimli ulaşım uygulaması, 3 Haziran Pazartesi günü başladı. Ücretsiz ilkokul ve ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yüzde 54 indirim sağlayan ulaşım tarifesi, Sakarya'da memnuniyetle karşılandı.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın seçim vaatlerinden olan ücretsiz ve indirimli ulaşım uygulaması, 3 Haziran Pazartesi günü başladı.

Sakarya'da yaşayan ilk ve ortaokul öğrencileri için Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında toplu taşımadan artık ücretsiz faydalanıyor. Lise ve üniversite öğrencilerine de toplu taşımada yüzde 54 indirim yapıldı.

Öğrenciler, Kart 54 Kişiselleştirme Ofisleri'ne başvurarak kart güncellemelerini yaptırdıktan bir gün sonra bu uygulamadan yararlanabilecek.

Alemdar, öğrencilerin ulaşım masraflarını azaltarak aile bütçelerine katkı sağlamayı ve çocukların daha rahat bir eğitim hayatı sürdürebilmelerini amaçladıklarını belirtti. Çocukların okula gitmek için harcadığı günlük 10-20 TL'nin, okul harçlığı olarak kullanılabileceğini ve bu sayede çayını içip, simidini yiyebileceklerini ifade etti. Alemdar, ilerleyen süreçlerde lise ve üniversite öğrencilerine de benzer destekler sağlamayı düşündüklerini de belirtti.