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Özgür Özel açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Merkezi'ni ziyaret tarihi belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Özgür Özel açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Merkezi'ni ziyaret tarihi belli oldu

 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 11 Haziran Salı günü, partisinin genel merkezinde bir araya geleceklerini açıkladı.

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CHP lideri Özel gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye yapacağı iadeiziyarete ilişkin soru üzerine Özel, "Geçtiğimiz hafta görüşmüştük, özel kalem müdürlerimiz bugün son bir görüşme gerçekleştirip günü netleştireceklerdi. O yüzden dün, bugün açıklayabileceğimizi söylemiştik. Gelecek hafta, 11 Haziran günü saat 16.00'da Sayın Cumhurbaşkanı'nı genel merkezimizde ağırlayacağız. Gün ve saat bu şekilde netleşmiş oldu, kendilerini bekliyoruz." dedi.

Aynı heyetlerle ikinci görüşme

Görüşmede kimlerin bulunacağına ilişkin soruya karşılık Özgür Özel, "Onu da karşılıklı görüştük. Aynı heyetlerle ikinci görüşmeyi de gerçekleştireceğiz." yanıtını verdi.

Oturma düzeni

"Ziyaretle ilgili oturma düzeni müzakere edildi mi?" sorusu üzerine de Özel, "Öyle bir şeye gerek yok. Zaten onu daha önce de konuşmuştuk. İki siyasi partinin genel başkanları nasıl oturması gerekiyorsa o şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'nı ağırlayacağız. Bunun dışında herhangi bir şeyi müzakere etmeye gerek yok." şeklinde konuştu.

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