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Mehmet Topal'dan sürpriz imza! O takımın yeni teknik direktörü oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mehmet Topal'dan sürpriz imza! O takımın yeni teknik direktörü oldu

Eski milli futbolcu Mehmet Topal, Romanya 1. Ligi ekiplerinden Petrolul'un yeni teknik direktörü oldu.

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Yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevine getirilen Mehmet Topal ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Türk futbolunun efsane oyuncusu, Türk milli takımı ve Fenerbahçe'nin eski kaptanı, Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'le şampiyonluklar yaşamış, İspanya Ligi'nde Valencia'da forma giymiş Mehmet Topal, takımımızın yeni teknik direktörü oldu. Kendisine ve teknik ekibine 'Hoş geldiniz' diyor, yüzüncü yılında Petrolul'da başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Mehmet Topal'ın 9 Haziran Pazar günü Ploieşti kentine gelerek oyuncularla tanışacağı kaydedildi.

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