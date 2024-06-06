Okula bir kez bile gitmeyen yabancı uyruklulara karne mi verilecek? Açıklama geldi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda gölge sınıf oluşturup okula hiç gelmeyen yabancı uyruklulara yüksek puanlı karne verildiği iddiası sosyal medyada gündem oldu. Konuyla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. İddiaları yalanlayan kurum açıklamasında, "Sınıf geçemeyen öğrenciye diploma düzenlenmesi de söz konusu değildir." ifadelerine yer verdi.

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Milli Eğitim Bakanlığı'yla ilgili iddia sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Söz konusu iddiada yabancı uyruklu okula gitmeyen öğrencilere karne düzenlendiği belirtildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bir açıklama yayınlayarak iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, “Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda gölge sınıfı oluşturup yılda bir kez bile okula gelmeyen yabancı uyruklu öğrencilere karne verecek.” iddiası doğru değildir.

2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk döneminde İstanbul’daki çeşitli okullardan nakil olarak 12 yabancı uyruklu öğrenci gelmiştir.

Nakil geldikten sonra sürekli devamsızlık yapan öğrenciler için bugüne kadar hiçbir not girişi yapılmamıştır. Söz konusu öğrencilere karne düzenlemesi yapılması da söz konusu değildir.

İlgili öğrenciler, E-Okul sisteminde kayıtlı oldukları için sistem üzerinde sınıf tekrarı yazan boş karneler görünebilmektedir.

İlk dönem not almamış ve bugüne kadar herhangi bir not verilmemiş öğrencilerin 12. sınıf puanları oluşmayacağı için sınıf geçmeleri mümkün değildir.

Sınıf geçemeyen öğrenciye diploma düzenlenmesi de söz konusu değildir.

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