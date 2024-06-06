BIST 10.392
DOLAR 32,24
EURO 35,13
ALTIN 2.446,44
HABER /  GÜNCEL

RTÜK'ten 'sansür' açıklaması: Hiç kimsenin saldırmaya hakkı yok

RTÜK'ten 'sansür' açıklaması: Hiç kimsenin saldırmaya hakkı yok

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den, Halkbank haberlerinde sansür yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Şahin'in "Uyarılar sansür değil, yayıncı kuruluşun lehine olacak yapıcı ikazlardır. Yapılan yalan, yanlış veya manipülasyon amaçlı haberin düzeltilmesi uyarısıdır" dedi.

Abone ol

Halkbank'ın Ayhan Bora Kaplan'ın şirketlerine kredi vermesiyle ilgili haberlere erişim engeli gelmesi üzerine konuşan RTÜK Başkanı, "Hiç kimsenin Halkbank ve RTÜK'e haksızca saldırma hakkı yok" dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Halkbank'ın Ayan Bora Kaplan'ın şirketlerine kredi vermesiyle ilgili bir haberin mahkeme kararıyla engellenmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şahin, haberdeki iddiaları yalanlayarak şu ifadeleri kullandı.

"Bazı basın organlarında yer alan yanlış haberler, gerçek dışı sosyal medya paylaşımları ve halkı bilinçli olarak yanlış yönlendirme girişimleri sonrasında bu açıklamayı yapmak zaruret arz etmiştir. İlgili mahkemenin verdiği yayın yasağı ortadayken ve halkımızın bankası Halkbank’ın resmî yalanlamalarına rağmen halen gerçek dışı kredi haberleri dolaşıma devam etmektedir. Halk Bankasını, şahsımı ve Üst Kurulumuzu maksatlı olarak yıpratmayı görev edinen, işi gazetecilikten başka her şey olan birilerinin, uzmanlarımızın medya kuruluşları ile irtibatlarına yönelik çarpıtma çabalarına acı bir tebessümle şahit oluyoruz.

RTÜK İletişim Merkezi gibi çeşitli kanallar üzerinden medya hizmet sağlayıcı kuruluşların asılsız, yanlış ve yalan haber yaptığı ihbarları RTÜK’e ulaştığında görevli uzman personelimiz tamamen ilgili yayıncının lehine olacak şekilde gerekli uyarıları yapmaktadır. Uyarılar sansür değil, yayıncı kuruluşun lehine olacak yapıcı ikazlardır. Yapılan yalan, yanlış veya manipülasyon amaçlı haberin düzeltilmesi uyarısıdır. Yayıncıların mahkemenin yayın yasağına uymaması ve yapıcı uyarılarımızı dikkate almaması durumunda gerekli idari yaptırım ve hukuki hak arayışları gündeme gelecektir. Bilinçli olarak servis edilen yalan haberlerle ve yalanı yayma çabasında olanlar ile hem yargı önünde hem de idari anlamda mücadele edilecektir. Hiç kimsenin vatandaşımızın hizmetinde olan güzide bir Kamu Bankamıza ve Üst Kurulumuza haksızca saldırmasına hakkı yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ÖNCEKİ HABERLER
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ‘en’leri belli oldu
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ‘en’leri belli oldu
Kassam Tugayları güvenlik çitini aştı İsrail karargahına şok saldırı
Kassam Tugayları güvenlik çitini aştı İsrail karargahına şok saldırı
Okula bir kez bile gitmeyen yabancı uyruklulara karne mi verilecek? Açıklama geldi
Okula bir kez bile gitmeyen yabancı uyruklulara karne mi verilecek? Açıklama geldi
Fatih'de silahlı saldırı! Öğretmen kurşun yağmuruna tutuldu, hayatını kaybetti
Fatih'de silahlı saldırı! Öğretmen kurşun yağmuruna tutuldu, hayatını kaybetti
Cinsel istismarla suçlanan kuaför kendisini böyle savundu! Depremzede Güngör, Türkiye gündemine oturmuştu
Cinsel istismarla suçlanan kuaför kendisini böyle savundu! Depremzede Güngör, Türkiye gündemine oturmuştu
Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz: Türkiye'de yıllık 1,3 milyarlık paket teslimatı var
Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz: Türkiye'de yıllık 1,3 milyarlık paket teslimatı var
Adıyaman'dan deprem oldu AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı
Adıyaman'dan deprem oldu AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı
O ilde belediyeden dikkat çeken uyarı! "Siren sesleri duyulacak, panik yapmayın"
O ilde belediyeden dikkat çeken uyarı! "Siren sesleri duyulacak, panik yapmayın"
YKS'ya girecek adaylar dikkat: Bunları yapmayan sınava alınmayacak
YKS'ya girecek adaylar dikkat: Bunları yapmayan sınava alınmayacak
Özgür Özel açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Merkezi'ni ziyaret tarihi belli oldu
Özgür Özel açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Merkezi'ni ziyaret tarihi belli oldu
CHP lideri Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan-Meral Akşener görüşmesine ilişkin açıklama
CHP lideri Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan-Meral Akşener görüşmesine ilişkin açıklama
Bir ilde daha toplu ulaşım öğrencilere ücretsiz oldu
Bir ilde daha toplu ulaşım öğrencilere ücretsiz oldu