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Merkez Bankası rezervlerindeki artış! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten flaş değerlendirme

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Merkez Bankası rezervlerindeki artış! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten flaş değerlendirme

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervlerindeki artışa işaret ederek, "Son 2 ayda swap hariç net rezervler 67 milyar dolar arttı, brüt rezervler ise 143,6 milyar dolara ulaştı." ifadesini kullandı.

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Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından Merkez Bankası rezervlerindeki artışa ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin dış şoklara karşı dayanıklılığının daha da arttığına dikkati çeken Şimşek, rezervlerin ve makro finansal istikrarın güçlendiğini aktardı.

Şimşek, swap hariç net rezervlerin, Mart 2020'den sonra ilk defa pozitife döndüğünü anımsatarak, şunları kaydetti:

"Son 2 ayda swap hariç net rezervler 67 milyar dolar arttı, brüt rezervler ise 143,6 milyar dolara ulaştı. Rezervlerimizin daha da artırılması için yeşil dönüşüm, enerji verimliliği ve yeni sanayi politikalarıyla sürdürülebilir cari açığa ulaşılması, doğrudan yabancı yatırımları artırmaya yönelik politikalar ve sermaye benzeri dış kaynağa erişim önem arz etmektedir. Bunu da programı kararlılıkla uygulayarak başaracağız."

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