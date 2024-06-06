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Kızılcık Şerbeti'ndeki ayrılıkların nedeni ortaya çıktı

Kızılcık Şerbeti'ndeki ayrılıkların nedeni ortaya çıktı

"Kızılcık Şerbeti" dizisi heyecan verici bir sezon finaliyle yarın ekran macerasına ara edecek. Diziden birçok isim ayrılırken, oyuncuların projeye neden veda ettiği ortaya çıktı.

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Sezonun reyting rekortmeni dizilerinden Kızılcık Şerbeti, cuma günü ekran yolculuğuna sezon arası verecek. Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı dizinin sezon finalinde Yiğit Kirazcı, Serkan Tınmaz, Müjde Uzman ve Selin Türkmen ayrılırken ölerek veda eden kimse olmayacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Rüzgar rolüne hayat veren Yiğit Kirazcı’nın sunduğu talepler yapım şirketi tarafından karşılanamadı. Bunun üzerine Kirazcı kendi isteğiyle ekibe veda etti.

Umut’u oynayan Serkan Tınmaz’ın senaryodaki rolü biterken dizinin Alev’i Müjde Uzman çok yorulduğu, Çimen’i oynayan Selin Türkmen de okul hayatına devam etmek istediği için Kızılcık Şerbeti’nden ayrıldı.

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