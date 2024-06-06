BIST 10.406
DOLAR 32,21
EURO 35,18
ALTIN 2.446,77
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa'da aynı adrese yemek götüren 25 motokuryeye "asılsız sipariş" şoku

Bursa'da aynı adrese yemek götüren 25 motokuryeye "asılsız sipariş" şoku

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, sanal oyunda iletişim bilgileri ele geçirilen gencin adına 25 fast food işletmesi ve restorandan asılsız yemek siparişi verildi.

Abone ol

Esentepe Mahallesi'ndeki bir evden birbirine yakın saatlerde ilçedeki fast food işletmeleri ve restoranlardan mobil uygulama üzerinden yemek istendi. Teslimata çıkan 25 motokurye, evin önünde toplanması üzerine müşteri olarak ismi bildirilen A.O'nun (18) bu adreste yaşamadığı, siparişlerin asılsız olduğu ortaya çıktı.

Kapıyı açan olmayınca telefonla ulaşılan A.O, kimseye yemek siparişi vermediğini, kendisi adına bunu başka birilerinin yaptığını söyledi.

Evin bulunduğu sokağa birkaç dakika arayla gelen kuryeler ve motosikletlerinin cep telefonuyla çekilen görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı.

Bilgileri ele geçirilen genç, polise şikayetçi oldu

Asılsız sipariş mağduru döner salonu işletmesi Ahmet Göçtürk, gazetecilere, bunu yapanların bulunup cezalandırılmasını istedi.

Online ya da kapıda ödeme şeklinde olduğu için çoğunlukla teslimat öncesi para almadıklarını belirten Göçtürk, "Zaten maliyetlerin yüksek olmasından dolayı zor şartlar altında hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu durumu şaka olarak gören şahıs bizi ne kadar zarara soktuğunun farkında değil sanırım. Alın terimiz ve emeğimizle bu şekilde alay edilmesini hiç doğru bulmuyoruz. İnşallah bunu yapan hak ettiği cezayı alır." diye konuştu.

Göçtürk, motokuryenin geri getirdiği yemeği sahipsiz hayvanlara verdiklerini anlattı.

Pide salonu işletmecisi Erdal Girgin de kurye aradığında olaydan haberdar olduğunu dile getirerek, mağduriyet yaşadıklarını ifade etti.

Sanal oyundan adres ve telefon bilgilerinin ele geçirilmesi sonucu kendi adına asılsız ihbar ve siparişlerde bulunulan A.O'nun, babasıyla Karacabey Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bingöl'de deprem oldu! AFAD son depremin şiddetini duyurdu
Bingöl'de deprem oldu! AFAD son depremin şiddetini duyurdu
Kızılcık Şerbeti'ndeki ayrılıkların nedeni ortaya çıktı
Kızılcık Şerbeti'ndeki ayrılıkların nedeni ortaya çıktı
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DSP Genel Başkanı Aksakal ile görüştü
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DSP Genel Başkanı Aksakal ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i resmi törenle karşıladı
DEM Parti'den kayyum tepkisi: Türkiye derhal erken seçime gitmelidir
DEM Parti'den kayyum tepkisi: Türkiye derhal erken seçime gitmelidir
Mehmet Topal'dan sürpriz imza! O takımın yeni teknik direktörü oldu
Mehmet Topal'dan sürpriz imza! O takımın yeni teknik direktörü oldu
RTÜK'ten 'sansür' açıklaması: Hiç kimsenin saldırmaya hakkı yok
RTÜK'ten 'sansür' açıklaması: Hiç kimsenin saldırmaya hakkı yok
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ‘en’leri belli oldu
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ‘en’leri belli oldu
Kassam Tugayları güvenlik çitini aştı İsrail karargahına şok saldırı
Kassam Tugayları güvenlik çitini aştı İsrail karargahına şok saldırı
Okula bir kez bile gitmeyen yabancı uyruklulara karne mi verilecek? Açıklama geldi
Okula bir kez bile gitmeyen yabancı uyruklulara karne mi verilecek? Açıklama geldi
Fatih'de silahlı saldırı! Öğretmen kurşun yağmuruna tutuldu, hayatını kaybetti
Fatih'de silahlı saldırı! Öğretmen kurşun yağmuruna tutuldu, hayatını kaybetti
Cinsel istismarla suçlanan kuaför kendisini böyle savundu! Depremzede Güngör, Türkiye gündemine oturmuştu
Cinsel istismarla suçlanan kuaför kendisini böyle savundu! Depremzede Güngör, Türkiye gündemine oturmuştu