İstanbul'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı! Valilikten flaş açıklama
iSTANBUL Valiliği orman yangınlarının önlenmesi amacıyla alınan bazı tedbirleri duyurdu. İstanbul'da 10 Haziran 2024 - 15 Ekim 2024 tarihleri arasında ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Valilik yasağa dahil olmayan ormanlık alanların listesini paylaştı. İşte detaylar...
İstanbul Valiliği ormanlık alanlarla ilgili alınan kararı duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Yaz mevsiminin gelmesiyle ormanlık alanlarda araç ve insan hareketliliğinin önemli ölçüde arttığı gözlemlenmektedir. Bu artışa paralel olarak her yıl yaz aylarında yaşanan ve İstanbul’umuzun ormanlarında ciddi hasarlar oluşturan orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla bir dizi tedbir alınmıştır.
Bu kapsamda; Açıklamanın sonundaki listenin dışında yer alan ormanlık alanlara girişler 10 Haziran 2024 - 15 Ekim 2024 tarihleri arasında yasaklanmıştır.
Orman Yasasının 31. ve 32. Maddesi kapsamında olan köy ve mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köy ve mahallelerde anız, bağbahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi nedenlerle ağaç, dal ve türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır.
Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileme riski bulunan faaliyetleri öncesinde önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaktır.
Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (BEDAŞ, AYEDAŞ ve TEİAŞ) enerji hatlarının, özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımları yapacak, yangın riskine karşı her türlü tebdiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaktır.