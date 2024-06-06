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Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay tek celsede boşandı

Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay tek celsede boşandı

Ünlü sunucu Ece Vahapoğlu, 2018 yılında evlendiği iş insanı Cihan Alpay ile boşandı. Anlaşmalı olarak boşanan çiftin oğullarının velayeti de anneye verildi.

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Yazar ve sunucu kimliğiyle ön planda olan Ece Vahapoğlu, uçakta tanışarak aşk yaşamaya başladığı Cihan Alpay ile 2018 yılında dünyaevine girmişti. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, bugün tek celsede boşandı.

Instagram hesabından oğluyla bir fotoğrafını yayınlayarak boşanma haberini duyuran Ece Vahapoğlu, "Ece ve Efe olarak yeni bir süreç başlıyor. Cihan ile 6 yıllık evliliğimizi ve toplam 9 yıllık beraberliğimizi bugün anlaşmalı boşanarak dostça ve sevgiyle bitirdik. Her zaman çok sevdiğimiz canımız Efe'nin anne ve babasıyız. Bütününün hayrına olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Ünlü ismin Instagram hesabından Alpay soyadını kaldırmaması da dikkatlerden kaçmadı.

Ece Vahapoğlu kimdir?

8 Mart 1978 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ece Vahapoğlu, işletme okuduğu The American University of Rome'u birincilikle bitirdi. Fransa IEHEI'de AB ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisansı yapan Vahapoğlu, 2001 yılında JC Derneği tarafından "Türkiye'nin En Başarılı Genci" seçildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 'Uluslararası Yükselen Yıldızlar Liderlik Programı'na katıldı. Yayınlanmış üç kişisel gelişim kitabı ve bir romanı var. Çeşitli TV kanallarında (NTV, Cnbc-e, SkyTürk, Cine5, ATV) programlar hazırlayıp sundu. Sabah, Akşam ve Takvim gazetelerinde köşe yazan ünlü isim, Ulusal ve uluslararası pek çok etkinlikte moderatör sunuculuk yapıyor.

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