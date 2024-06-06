Dünyanın İki Lider Markasından Dev Proje: Lactone ve Fashion TV’den Kozmetikte Devrim!

İstanbul, 2 Haziran 2024 – Lactone Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat, dünyaca ünlü Fashion TV ile büyük bir ortaklığa imza attı. Bu prestijli iş birliği kapsamında, iki marka birlikte inovatif kozmetik ürünleri üretecek. Sözleşmenin imzalanmasının ardından, kozmetik ürünlerinin Ar-Ge tasarımları tamamlanmış olup, yakında satışa sunulacak.

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Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Fashion TV gecesinde, Ali Osman Akat’a “Kozmetikte Küresel Başarı ve İnovasyon Ödülü” verildi. Ödül, Lactone Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Osman Akat’a, Fashion TV Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Başkanı Sayın Enis Onat tarafından takdim edildi. Ödül töreninde bir konuşma yapan Ali Osman Akat, Ar-Ge’nin önemine vurgu yaparak, “Bu ortaklık sayesinde kozmetikte koku, parfüm, oda kokuları, kremler, şampuanlar, kişisel kozmetik ürünleri ve cilt ürünleri başta olmak üzere yüzlerce ürünü tüketicilerle buluşturacağız” dedi.

Hedef:

Lactone ve Fashion TV, ulusal üretimle dünya çapında önemli bir satış grafiği yakalamayı hedefliyor.

Öne çıkan noktalar:

• Ar-Ge Çalışmaları: Yapılan tüm ürünler özel Ar-Ge çalışmaları sonucu geliştirilmiş olup, hayvanlar üzerinde test edilmemiştir. İnsan ve çevre dostu, tüm sağlık kurallarına uygun olarak üretilmiştir. Amerikan, Türk ve Avrupa sağlık kozmetik kurallarına tam uyum sağlanmıştır.

• Tecrübe ve İnnovasyon: Ürünler, 70 yılı aşkın tecrübeler, uluslararası makaleler ve Fashion TV’nin moda ve marka dünyasındaki öncülüğü ile desteklenerek üretilmiştir.

• Ulaşılabilir Lüks: Hassasiyet ve lüks bir ürünü ulaşılabilir fiyatlarla tüketiciye sunmayı hedeflemektedir.

Fashion TV ve ünlü isimler:

Fashion TV, birçok ünlü ismi ve markayı dünya sahnesine kazandırmış bir liderdir. Fashion TV’nin ünlü yaptığı isimler arasında Naomi Campbell, Adriana Lima, Gisele Bündchen, Miranda Kerr, Heidi Klum, Tyra Banks, Kate Moss, Alessandra Ambrosio, Karlie Kloss, Bella Hadid, Joan Smalls, Coco Rocha, Chanel Iman, Liu Wen ve Daria Werbowy gibi süper modeller bulunmaktadır. Bu modeller, markaların küresel tanıtımında ve ürünlerin tüketicilerle buluşmasında önemli rol oynayacak.

Ayrıca, Fashion TV’nin işbirliği yaptığı ve ünlü yaptığı markalar arasında Louis Vuitton, Chanel, Dior, Gucci, Versace, Prada, Balenciaga, Burberry, Ralph Lauren, Calvin Klein ve Victoria’s Secret gibi dünya devleri yer alıyor. Bu markalar, sektördeki yenilikçi yaklaşımları ve trend belirleyici özellikleriyle biliniyorlar.

Lactone Kozmetik ve Fashion TV’nin bu heyecan verici işbirliği, ulusal üretimle dünya çapında önemli satış grafiklerine ulaşmayı hedefliyor. Bu ürünler, 70 yılı aşkın tecrübe, uluslararası makaleler ve moda dünyasında öncü olmanın getirdiği hassasiyetle üretilecek ve lüks bir ürünü ulaşılabilir fiyatlarla sunacak. Yakında piyasaya sunulacak bu ürünler, tüketicilerin büyük ilgisini çekecek.