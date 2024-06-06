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Wilfried Zaha'dan kafa karıştıran paylaşım geldi

Wilfried Zaha'dan kafa karıştıran paylaşım geldi

Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Wilfried Zaha, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

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Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor.

ZAHA'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Sarı-kırmızılıların yıldızı son olarak kalabalıktan farklı bir yöne giden tek kişinin resmedildiği bir görseli sosyal medya hesabından paylaştı. Takımdan ayrılacağı yönünde iddialar olan futbolcunun bu paylaşımı "Ayrılık gerçekleşiyor mu?" dedirtti.

DAHA ÖNCE PAYLAŞIMINI SİLMİŞTİ

Zaha geçtiğimiz günlerde de "Kendine yeni bir kulüp bul" diyen taraftara verdiği cevapla dikkatleri üzerine çekmişti. "Yeni bir ligde ve yeni bir ülkede geçirdiğim 4 aylık sakatlığın ardından forma girdiğim ve gol atmaya başladığım ocak ayından itibaren garip bir şekilde yedek kaldığım gerçeğine bir bakalım mı? Yeterince uzun yazdığımı düşünüyorum." ifadelerini kullanan Zaha, daha sonra bu paylaşımını silmişti.

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