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ABD Başkanı Biden, olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı

Joe Biden, zaman zaman imza attığı ilginç hareketlerine bu kez Fransa'da bir yenisini ekledi.

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ABD Başkanı Joe Biden, olmayan sandalyeye oturmaya çalışmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Biden, 5 günlük ziyaret kapsamında Fransa'da bulunuyor. Normandiya Çıkarması'nın 80'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile sahnede bulunan Biden, bir kez daha ilginç hareketlere imza attı.

Biden'dan ilginç hareketler

Biden, sahnede sandalye olmadan oturmayı denedi. Oturmak için eğilen Biden, sandalyenin olmadığını fark edince bu davranışını düzeltti.

Herkes onu konuşuyor

Görüntüler, sosyal medyada binlerce kez izlendi ve çok sayıda yorum aldı:

Beyaz Saray'da daha güçlü, daha yetenekli birini düşünemiyorum. Bu onun için çok fazla, bir 4 yıl daha nasıl yapacak? Utanç verici anlar.
Macron'la görüşecek

Bu arada ABD Başkanı Biden, 8 Haziran'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya gelecek.

Elysee Sarayı'nda yapılacak karşılama töreninin ardından çalışma yemeğine katılacak ikili, görüşmelerin ardından basına açıklamalarda bulunacak.

Biden ve eşi Jill Biden onuruna Elysee Sarayı'nda akşam yemeği verilecek.

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