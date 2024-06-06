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İlkay Gündoğan'dan kaptanlık itirafı!

İlkay Gündoğan'dan kaptanlık itirafı!

Alman Milli Futbol Takımı'nın Türk asıllı kaptanı İlkay Gündoğan, "Göçmen kökenli olduğum için kaptan olmadım. Bu kökenimle değil, insani olarak neyi temsil ettiğimle ilgili" dedi.

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İspanya LaLiga ekiplerinden Barcelona'nın formasını giyen yıldız isim İlkay Gündoğan çarpıcı açıklamalara imza attı.

Tecrübeli futbolcu, Spiegel dergisine verdiği röportajda, Alman bayrağının renklerinden oluşan kaptanlık bandını takmanın güzel bir duygu olduğunu belirtti.

"Avrupa Şampiyonası'nda takıma liderlik yapıyorum"

İlkay Gündoğan, eskiden milli formayı giymenin kendisi için hayal olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Bugün evimizdeki Avrupa Şampiyonası'nda takıma liderlik yapıyorum. Bu beni çok gururlandırıyor.

"Göçmen kökenli olduğum için kaptan olmadım"

Yıldız futbolcu, "Sağa kayan bir ülkede Türk kökenli bir kaptansınız. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? şeklindeki soruya, şu cevabı verdi:

Göçmen kökenli olduğum için kaptan olmadım. Birinin diğeriyle hiçbir ilgisi yok. Bu, takım arkadaşlarımın ve teknik direktörün beni nasıl gördüğüyle ilgili. Takımınız sizi açık, dürüst ve iyi biri olarak görür ve kabul ederse kaptan olursunuz. Bu kökenimle değil, insani olarak neyi temsil ettiğimle ilgili.

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