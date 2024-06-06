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Fenerbahçe final serisinde Anadolu Efes'i mağlup etti

Fenerbahçe final serisinde Anadolu Efes'i mağlup etti

Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında konuk olduğu Anadolu Efes'i 85-74 yenerek seride 1-0 öne geçti.

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Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi ağırladı.

Fenerbahçe, mücadeleyi 85-74'lük skorla kazanmayı başardı.

Bu sonuçla Fenerbahçe , final serisinde 1-0 öne geçerken saha avantajını da eline geçirdi.

Serinin ikinci maçı 8 Haziran Cumartesi günü bir kez daha Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak.

Anadolu Efes: 74 - Fenerbahçe Beko: 85

Hakemler: Kerem Baki, Mehmet Şahin, Ziya Özorhon

Anadolu Efes: Larkin 16, Clyburn 4, Doğuş Özdemiroğlu 3, Ercan Osmani 18, Oturu 16, Beaubois 6, Erkan Yılmaz 4, Willis 7

Fenerbahçe: Wilbekin 6, Papagiannis 4, Hayes-Davis 28, Pierre 16, Calathes 8, Metecan Birsen, Şehmus Hazer 4, Sertaç Şanlı 7, Melih Mahmutoğlu 2, Tarık Biberovic 10, Ömer Ege Ziyaettin, Mert Emre Ekşioğlu

1. Periyot: 16-22

Devre: 36-51

3. Periyot: 71-51

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