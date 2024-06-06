Ali Koç açıkladı: Mustafa Kemal Atatürk yazdıracağız!

Fenerbahçe Başkanı ve başkan adayı Ali Koç, seçimi kazandığı takdirde stadyumun çatısına "Mustafa Kemal Atatürk" yazdıracaklarını söyledi.

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Fenerbahçe Başkanı ve başkan adayı Ali Koç İstanbul Kongre Merkezi'nde sarı-lacivertli takımın kongre üyeleriyle buluştu.

Kongre üyelerinin, "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon." tezahüratlarına karşılık veren Ali Koç; "Ben bu tezahüratı hep susturuyordum bugüne kadar. Ama bundan sonra bu tezahüratı çok söyleyeceksiniz." dedi.

Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"Bilerek, isteyerek, sizi mahcup edecek, utandıracak hiçbir yanlışımız olmadı."

"2018'de geldiğimizde kulübün finansal açıdan kötü durumda olduğunu biliyorduk ama bu kadar kötü olduğunu bilmiyorduk. Aziz Yıldırım, 'Kulübü bakkal gibi yönetiyoruz' demişti. Bakkal bile bizim kulübümüzden daha iyi yönetiliyordu."

"Engellerden kurtulduğumuzda kurduğumuz kadroyu bu sene gördünüz. Geçen sene de fena değildi kadromuz, hocamız da iyiydi. Bu sene ikisi de iyiydi. Önümüzdeki sene daha da iyi olacak. İnanın, bundan sonra yolumuz açık. Bundan sonrası çok daha kolay."

"Biz bu sezon herkesi yendik, sistemi yenemedik. Hatırlayın biz gelene gidene 3-5 atarken, sezon başında rakibimiz zar zor pek çok maçı bir farkla kazandı. O maçlarda ne kadar ittirildiklerini hatırlayın. Evet sezon sonuna doğru açıldılar, sezon başını hatırlayın."

"Artık bugün gelmiş olduğumuz noktada, UEFA'nın FFP kriterlerine takılmıyoruz ve kulüp olarak daha büyük adımlar atabilme gücümüz var. İşte onun için Mourinho, bugün Fenerbahçe'de."

"Jose Mourinho'nun bütçesine çok büyük sponsorlar çıkacak. Transfer bütçesine de çok büyük iş adamları sponsor olacak. Bazı rakiplerimiz gibi gizli sponsorlar olmayacak, bu projeye gönül veren iş adamları destek verecek."

"Yapacağımız hamlelerle Fenerbahçe tarihinin rüya takımını kuracağız. Hocanın dediği gibi, belki bu takım 99 puan almayacak ama bu takım şampiyon olacak."

"Aziz Yıldırım, Jose Mourinho'nun çok daha uygun rakamlara bizi seçebileceğini kabul etmiyor. Bugün de diğer yöneticisi çıkmış, 'Biz biliriz o menajeri' diyor. 'Bunların Jorge Mendes'le ne derdi var' diye düşündük. Meğer adama borç takmışlar Bruno Alves transferinde."

STADYUM ÇATISINA "MUSTAFA KEMAL ATATÜRK" YAZILACAK

"Seçimi kazandığımız takdirde, 19 membranı değiştirip stadımızın çatısını bu hale getireceğiz."

"Maltepe'de kulübümüze tahsis edilen arazide futbol akademisini iki sene sonra bitireceğiz. Benim için en kutsal proje. 3 bin kişilik stadyum olacak. Bu proje, Fenerbahçe'nin çehresini değiştirecek."