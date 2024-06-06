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Hububat alım fiyatları ve fark ödemesi destekleri belli oldu

Hububat alım fiyatları ve fark ödemesi destekleri belli oldu

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2024 hububat alım fiyatlarını ve fark ödeme desteklerini belirledi. Makarnalık buğdaya ton başına 10 bin lira, ekmeklik buğdaya ton başına 9 bin 250 lira, arpaya ton başına 7 bin 250 lira verilecek.

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2024 yılı Toprak Mahsulleri Ofisi hububat alım fiyatları ve fark ödemesi destekleri belli oldu.

'HUBUBAT SEKTÖRÜNE YÖNELİK BAZI DIŞ TİCARET TEDBİRLERİ ALINMIŞTIR'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "2024 yılı Toprak Mahsulleri Ofisi hububat alım fiyatları ve fark ödemesi destekleri belirlenmiş, ayrıca hububat sektörüne yönelik bazı dış ticaret tedbirleri alınmıştır. Üreticilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

MAKARNADA TON BAŞINA 10 BİN LİRA VERİLECEK

Buna göre makarnalık buğdaya ton başına 10 bin lira, ekmeklik buğdaya ton başına 9 bin 250 lira, arpaya ton başına 7 bin 250 lira verilecek.

Çiftçi Kayit Sistemi’ne kayıtlı üreticilere buğday için ton başına bin 750 TL'ye kadar, arpa için ton başına 750 TL'ye kadar fark ödemesi desteği de verilecek.

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