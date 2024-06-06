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Beşiktaş, Gabriel Paulista'ya resmi teklif yaptı

Beşiktaş, Gabriel Paulista'ya resmi teklif yaptı

Beşiktaş, Atletico Madrid forması giyen Gabriel Paulista'ya resmi teklif yaptı.

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Teknik direktörlüğe Giovanni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

İlk olarak savunmaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Atletico Madrid'in yıldızı için harekete geçti.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, Atletico Madrid forması giyen Gabriel Paulista'ya resmi teklif yaptı.

Kariyerinde Villarreal, Arsenal, Valencia ve Atletico Madrid gibi takımlarda forma giyen 33 yaşındaki stoper bu sezon 23 LaLiga ve 1 Kral Kupası maçında görev aldı.

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