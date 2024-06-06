Al Shabab'dan Yusuf Yazıcı'ya astronomik teklif!

Ligue 1 ekiplerinden Lille ile olan sözleşmesi sezonun bitişiyle sona eren Yusuf Yazıcı'ya Suudi Arabistan'dan Al Shabab takımı talip oldu. Kulüp, milli futbolcuya senelik 12 milyon euro teklif etti.

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2023-2024 sezonunu Fransa Ligue 1 takımı Lille'de bitiren Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesi sona erdi.

Sezonun tamamlanmasıyla bonservisini ele alan milli futbolcu ile ilgili çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Al Shabab harekete geçti

AS'ın haberine göre; 30 Haziran 2024 tarihinde Lille ile olan sözleşmesi sona erecek olan Yusuf Yazıcı ile yeni bir kontrat imzalanması beklenmiyor.

Haberin devamında, geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan Ligi'ni 44 puanla 8. sırada tamamlayan Al Shabab, Fransız ekibi ile başarılı bir yıl geçiren milli futbolcuyu renklerine bağlamak için çalışmalara başladı.

Senelik 12 milyon euro teklif edildi

Ayrıca Suudi Arabistan takımı, 27 yaşındaki hücum oyuncusuna senelik 12 milyon euro teklif etti. Yazıcı bu teklifi değerlendirirken, oyuncuya Milan'ın da talip olduğu hatırlatıldı.

42 maçta forma giydi

Yusuf Yazıcı bu sezon Lille formasıyla 42 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.