ABD: Türkiye, F-16 savaş uçaklarını satın almak için teklif ve kabul mektubunu imzaladı

Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı F-16 savaş uçaklarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Gün içinde ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry Flake'in de sinyalini verdiği satış kabul mektubuna Türkiye'den onay imzası geldi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada " Türkiye, F-16 satış kabul mektubunu imzaladı." denildi.

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeffrey Flake gün içinde yaptığı açıklamada, Türkiye-ABD arasındaki F-16 görüşmelerine ilişkin "F-16'ların Türkiye'ye satışında ileriye doğru büyük bir adım atıldı. Bu ABD'nin Türkiye ile güvenlik ortaklığına bağlılığın son örneği." dedi.

JOE BIDEN YÖNETİMİ ÇAĞRI YAPMIŞTI

Ocak ayında ABD Dışişleri Bakanlığı, Biden yönetiminin Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etmesini desteklediğini açıklamıştı. Biden, Türkiye'ye 20 milyar dolarlık F-16 satışını onaylaması için Kongre'ye çağrı yapmıştı.