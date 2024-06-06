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Ankara'da sağanak: Caddeler göle döndü

Ankara'da sağanak: Caddeler göle döndü

Ankara'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksama yaşandı. Sincan'da fırtına nedeniyle tabela devrildi. Devrilen tabelanın altında kalan bir vatandaş hayatını kaybetti.

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Başkentte sağanağa dışarıda yakalananlar, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi.

Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte yer yer aksama yaşandığı görüldü. Trafiğin yoğun olduğu bazı yerlerde hasarlı trafik kazaları yaşandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yıldırım düşmesi nedeniyle kentin batı kesimlerinde elektrik kesintisi yaşandığını, yağışın olumsuz etkilerine karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu bildirdi.

Meteoroloji uyarmıştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması, 2 saatlik periyotta etkili olmasının beklendiğini duyurmuştu.

Fırtına nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti

Ankara'da meydana gelen kuvvetli sağanak nedeniyle Sincan'daki Yenikent semtinde bir tabela devrildi.

10 metreye 5 metre ölçülerindeki tabelanın devrilmesi sonucu tabela altında kalan tahmini 20 yaşlarındaki kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

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