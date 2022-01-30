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Aydın'da ayrıldığı eşinin baltayla saldırdığı kadının el parmakları koptu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Aydın'da ayrıldığı eşinin baltayla saldırdığı kadının el parmakları koptu

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde İsmail D. (35), 3 gün önce boşandığı eski eşi İlke D.'nin (29) kendisini aldattığı iddiasıyla kasiyer olarak çalıştığı marketi baltayla bastı. Kendisini korumaya çalışan İlke D. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken el parmakla koptu. Saldırgan İsmail D. ise olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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AYDIN'ın İncirliova ilçesinde minibüs şoförlüğü yapan 2 çocuk babası İsmail D. (35), 9 yıl evli kaldığı İlke D. (29) ile anlaşamayarak bir yıl önce boşanma aşamasına geldi. Bir yıl süren dava sonucunda çift 27 Ocak tarihinde boşandı. İsmail D.'ye eşine verdiği rahatsızlıktan dolayı 15 gün uzaklaştırma kararı verildi. Boşandığı eşinin kendisini aldattığından şüphe eden İsmail D., İlke D.'nin kasiyer olarak çalıştığı marketi bastı. Elinde balta bulunan İsmail D., çevredekilerin dehşet dola bakışları arasında eski eşine zarar vermek için baltayı defalarca salladı. 

Korunmaya çalışırken el parmakları koptu
Bu sırada kendisini korumaya çalışan İlke D.'nin el parmakları koptu ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri saldırgan İsmail D.'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Ağır yaralanan İlke D. ise sağlık ekipleri tarafından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İlke D.'nin kopan parmaklarının mazgal demirlerinden düştüğü ve polisin tüm aramalarına rağmen bulunamadığı öğrenildi.

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