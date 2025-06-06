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Avrupa Ligi'ni kazandı, takımdan kovuldu

Avrupa Ligi'ni kazandı, takımdan kovuldu

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, teknik direktör Ange Postecoglou ile sezon sonu yapılan performans değerlendirmesinin ardından yollarını ayırdığını açıkladı. UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu kazanan Postecoglou yönetimindeki takım, Premier Lig'de ise beklentileri karşılayamayarak sezonu 17. sırada tamamladı.

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İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da teknik direktör Ange Postecoglou'nun görevine son verildi.

Tottenham Kulübü, takım performansının gözden geçirilmesi ve kapsamlı değerlendirmelerin ardından Postecoglou ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Daha önce Brisbane Roar, Melbourne Victory, Avustralya Milli Takımı, Yokohama F. Marinos ve Celtic'i çalıştıran 59 yaşındaki Yunan asıllı Avustralyalı çalıştırıcı, Haziran 2023'te Tottenham'ın başına geçti.

Postecoglou yönetiminde geride kalan sezonda UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaşan Tottenham, Premier Lig'de ise beklenen sonuçları alamadı.

Premier Lig'de taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Tottenham, 38 puan topladığı sezonu düşme hattının üstünde 17. sırada tamamladı.

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