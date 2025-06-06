A Milli Kadın Futbol Takımı'mızın rakibi belli oldu

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'u 3. sırada tamamlayan A Milli Kadın Futbol Takımı, play-out'ta Kosova ile eşleşti. 24 ve 28 Ekim 2025'te oynanacak karşılaşmalar sonunda galip gelen takım B Ligi'nde kalacak, kaybeden C Ligi'ne düşecek.

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UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup müsabakalarını 3. sırada tamamlayan A Milli Kadın Futbol Takımı'nın play-out'taki rakibi belli oldu.

Milliler, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA'nın genel merkezinde yapılan kura çekiminde Kosova ile eşleşti. Diğer eşleşme Kıbrıs Rum Kesimi ile Arnavutluk arasında oldu.

Play-out karşılaşmaları, 24 ve 28 Ekim 2025 tarihlerinde oynanacak. Eşleşmeyi kazanan takımlar UEFA Uluslar B Ligi'nde yola devam edecek, elenen takımlar C Ligi'ne düşecek.