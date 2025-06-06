İsrail ordusu, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 226 gazeteciyi öldürdü

İsrail'in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 226’ya ulaştı.

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Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında yaşamını yitiren gazetecilerin sayısı 226’ya yükseldi. Gazze’deki hükümete bağlı Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Filistinli gazetecileri kasıtlı ve sistematik şekilde hedef aldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca uluslararası gazetecilik kuruluşları ve dünya kamuoyu, İsrail’i kınamaya çağrıldı.

Son olarak El-Arabi televizyon kanalında kameraman olarak görev yapan Filistinli gazeteci Ahmed Kalca’nın, İsrail’in El-Ehli Baptist Hastanesi avlusuna düzenlediği saldırı sırasında ağır yaralandığı ve bugün hayatını kaybettiği bildirildi. Kalca'nın ölümüyle birlikte İsrail saldırılarında yaşamını yitiren gazetecilerin sayısında bir artış daha yaşandı.

KALCA’NIN DURUMU KRİTİKTİ, KURTARILAMADI

Gazze’deki hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ahmed Kalca dün ağır şekilde yaralanmış, kalp masajıyla yeniden hayata döndürülmüştü. Ancak sağlık durumu son derece kritik olan Kalca, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi.

Kalca’nın ölüm haberini paylaşan Gazze Medya Ofisi, İsrail’in basın mensuplarını doğrudan hedef alan saldırılarını en sert şekilde kınadı. Açıklamada, İsrail’in uluslararası hukuk ve savaş kurallarını ihlal ettiği, gazetecileri hedef alarak bilgi akışını kesmeye ve işlediği ihlalleri örtbas etmeye çalıştığı vurgulandı.

ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÇAĞRI: SESSİZ KALMAYIN

Gazze Medya Ofisi, Uluslararası Gazeteciler Birliği, Arap Gazetecileri Birliği ve diğer tüm medya kuruluşlarına çağrıda bulunarak, İsrail’in gazetecilere yönelik saldırılarının açıkça kınanmasını ve bu konuda harekete geçilmesini istedi. Açıklamada, “İsrail’in suçları karşısında sessiz kalmak, suça ortak olmaktır” ifadeleri kullanıldı.